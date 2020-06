Gab er dem Kinderschänder einen Tipp?

Mitarbeiter des Ferienresorts hatte Nummer von Christian B. gespeichert

Ein Mitarbeiter der Ferienanlage, aus der die dreijährige Maddie McCann verschwand, soll bei der Entführung des Mädchens eine Rolle gespielt haben. Offenbar war er mit dem vorbestraften Sexualstraftäter Christian B. befreundet.

Jetzt schreibt eine portugiesische Zeitung, B. sei von einem Mitarbeiter der Ferienanlage in Praia da Luz benachrichtigt worden, dass Maddies Eltern am Abend der Tatnacht bei einem Abendessen mit Freunden seien. Der Mann habe auch B.s Telefonnummer im Handy gespeichert.

Nach 13 Jahren gibt es im Fall Maddie McCann einen Hauptverdächtigen: Der Deutsche Christian B. soll das dreijährige britische Mädchen aus dem Zimmer einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz entführt und vermutlich getötet haben. Wie die portugiesische Zeitung « Correio de Manhã » schreibt, habe der 43-Jährige von einem Mitarbeiter der Anlage den Tipp erhalten, dass die Eltern des Kindes am Abend der Tat bei einem Abendessen mit Freunden wären und es deswegen ein Leichtes wäre, in die Ferienwohnung einzubrechen.

Offenbar hatte eine Rezeptionistin der Anlage eine Notiz zur Abendessen-Reservation der Gruppe hinterlassen – einsehbar für jeden Mitarbeiter des Resorts. Auf diese Notiz nimmt auch Maddies Mutter Kate McCann in ihrem Buch «Madeleine» Bezug: Demnach war sie ein Jahr nach der Entführung ihrer Tochter in den angeforderten Akten zu dem Fall auf die Notiz der Mitarbeiterin gestossen.

Mitarbeiter hatte Christian B.s Nummer gespeichert

Laut «Correio de Manhã» sei der Mann, der dem Deutschen den Tipp zur Eltern-freien Wohnung gab, ein Freund von Christian B. gewesen. Die Polizei habe den Mitarbeiter in der Zwischenzeit identifiziert. Der Mann soll die Nummer des vorbestraften Sexualstraftäters in seinem Handy gespeichert haben, schreibt die Zeitung weiter.

«Wochen, wenn nicht Monate»

Letzte Woche war wieder Bewegung in den Fall gekommen, als das BKA und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekannt gaben, dass der 43-jährige Deutsche in dem Fall unter Mordverdacht stehe. Zeitgleich gab es einen erneuten Zeugenaufruf zur verschwundenen Maddie in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst».

17 Einträge im Strafregister

Neue Ermittlungen in Mord- und Vermisstenfällen

Die neuen Entwicklungen im Fall Maddie haben auch Bewegung in anderen Vermisstenfällen ausgelöst. So will etwa die belgische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Mord an einer deutschen Jugendlichen vor fast 25 Jahren wieder aufnehmen. Die damals 16 Jahre alte Carola Titze hatte 1996 mit ihren Eltern Ferien an der belgischen Nordseeküste gemacht, ihre Leiche wurde nur 200 Meter von der Feriensiedlung entfernt entdeckt. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden 2016 eingestellt.