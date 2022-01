Bassersdorf ZH – Mitarbeiter des Strassenverkehrsamts sollen Fahrprüfungen manipuliert haben

Die Vorwürfe, die die Zeitungen von Tamedia erheben, lassen aufhorchen: Wegen amtlich organisierter Manipulation sind auf den Schweizer Strassen womöglich diverse Leute unterwegs, die bei ihrer Fahrprüfung am Strassenverkehrsamt Bassersdorf interne Unterstützung erhielten. Anstoss für die Recherchen war ein Brief des Abteilungsleiters Carlo Gsell an einzelne Personen, die in den letzten eineinhalb Jahren in Bassersdorf ihre Fahrprüfung absolviert hatten.