Der letzte Gehaltscheck wurden einem ehemaligen Mitarbeiter in den USA in Münzen vor das Haus geliefert.

Sein letzter Gehaltcheck war eine böse Überraschung: 915 Dollar wurden einem ehemaligen Mitarbeiter eines Autohändlers in Georgia, USA in Pennys ausbezahlt. Mitte März lagen 91’500 Münzen in der Einfahrt des Mannes, wie «The New York Times» berichtet.