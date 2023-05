Kanton Bern: Mitarbeiter installiert Kamera auf WC

Als er erfährt, was passiert ist, beruft Marcel K.* sofort eine Sitzung ein: «Ich habe gesagt: Ich will wissen, wer das war. Ihr habt bis morgen Mittag Zeit.» Da gestand Frédéric G., die Kamera installiert zu haben.

Lorena A.* erschrak, als sie im Juni 2022 an ihrem Arbeitsplatz im Kanton Bern eine Kamera auf dem WC fand. «Mir ist das rote Licht aufgefallen», sagt sie zu 20 Minuten. Die Kamera war mit Klebeband auf der Rückseite des Lavabomöbels installiert gewesen, heisst es in einem Strafbefehl der Berner Staatsanwaltschaft , der 20 Minuten vorliegt. Sie war direkt auf die Toilette gerichtet und erstellte Aufnahmen von den Personen, die das WC benutzten.

Als sie realisierte, was sie gerade gefunden hatte, wollte Lorena A. schnurstracks zu ihrem Chef marschieren. Auf dem Weg dorthin begegnete sie Frédéric G.* Was sie noch nicht wusste: Er war es gewesen, der die Kamera installiert hatte. Womöglich hatte er gesehen, dass A. die Kamera gefunden hatte und versuchte nun, Beweise zu vernichten.

«Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er zu so etwas fähig ist»

Frédéric G. arbeitete erst ein halbes Jahr in der Firma. «Er machte einen seriösen Eindruck», sagt sein ehemaliger Chef und Firmeninhaber Marcel K*. «Er war angenehm, nett und anständig. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er zu so etwas fähig ist.»

Als er erfährt, was passiert ist, beruft Marcel K.* sofort eine Sitzung ein: «Ich habe gesagt: Ich will wissen, wer das war. Ihr habt bis morgen Mittag Zeit.» Da gestand Frédéric G., die Kamera installiert zu haben. «Er behauptete, es sei eine spontane Idee gewesen und fragte, ob er noch weiterarbeiten könnte – er werde es sicher nie wieder tun», sagt Marcel K. «Wir haben ihn natürlich fristlos entlassen und angezeigt. Nach so etwas kannst du einem doch nicht mehr in die Augen schauen.»