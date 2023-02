Millennial-Chef erklärt sein Führungsprinzip

«Aufgrund ihres häufigen Problems mit ‹Overthinking›, also dem endlosen Überdenken, brauchen Mitarbeitende der Millennial- und Gen Z-Generationen häufiger Feedback, um zu wissen, dass sie einen guten Job machen», sagt Flaction. (Symbolbild)

Millennial-Chefs erhalten in den sozialen Medien viel Lob.

Wie reagieren Sie auf diese Situationen?

Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter kommt konstant eine Stunde zu spät zur Arbeit. «Das würde ich zu zweit besprechen, um zu sehen, ob er oder sie eventuell einen anderen Tagesrhythmus braucht. Wenn es aber aufgrund des Business nicht vereinbar ist, würde ich der Person ans Herz legen, dass es an gewissen Tagen Sinn macht, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit vor Ort ist. Dann würde ich auch erwarten, dass sie pünktlich ist. Wenn auch das nicht klappt, wird es dann aber bald einmal zu einer Verwarnung kommen. Hat das Zuspätkommen eine legitime Begründung, etwa ein regelmässiger Physiobesuch oder ähnliches, müsste man sicherstellen, dass die anfallende Arbeit während dieser Zeit auf andere Teammitglieder umverteilt wird.»

In welcher Situation sähen Sie eine Grenze überschritten? «Erstens gibt es Richtlinien im Unternehmen, die befolgt werden müssen. Zusätzlich wäre für mich dann eine Grenze überschritten, wenn meine Mitarbeitenden etwas machen, das gegen den Ethos oder die Moral eines anderen Mitarbeitenden oder des Unternehmens geht.»

Wie beschreiben Sie sich als Chef?

«Mein Team kommt für mich an erster Stelle – das ist aber wohl eine generelle Führungseinstellung. Bevor es mir gut geht, soll es vor allem ihnen gut gehen. Zudem ist Transparenz für mich ein wichtiges Thema: Ich mag es überhaupt nicht, wenn nicht alle mit den gleichen Informationen arbeiten können. Wenn ich Informationen oder Wissen habe, dann teile ich das mit meinem Team. Letztlich ist auch der Humor für mich unabdingbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Stimmung todernst ist und sich die Leute kaputt arbeiten.»

Was unterscheidet Ihren Führungsstil von dem eines «Boomers»?

«Ich würde sagen, Millennial-Chefs können die Gefühlslage der Jüngeren besser einschätzen. Aufgrund ihres häufigen Problems mit ‹Overthinking›, also dem endlosen Überdenken, brauchen Mitarbeitende der Millennial- und Gen Z-Generationen häufiger Feedback, um zu wissen, dass sie einen guten Job machen – man darf sie nicht in der Ungewissheit lassen.

Ich frage regelmässig nach, wie es meinen Mitarbeitenden geht und pflege einen regen Austausch mit ihnen. Sie wissen über einen Grossteil meines Privatlebens Bescheid – sie teilen mir so viel von ihrem Leben mit, wie ihnen bequem ist. Das ist nur möglich, weil ich ein kleines Team führe. Aber: Mein Team ist sprachlich und von der beruflichen Laufbahn her sehr divers. Ich muss also jedes Teammitglied anders führen – darauf lege ich auch sehr viel Wert.»