Bei der Abfallentsorgung der Migros-Filialen in der Ostschweiz ist in der Betriebszentrale Gossau SG ein junges Kätzchen aus einem Abfallsack gerettet worden. Ein Mitarbeiter hörte den Hilferuf der Katze.

1 / 10 Das kleine Kätzchen «Hope» wurde aus einem zugeschnürten Abfallsack gerettet. privat Ein Mitarbeiter der Betriebszentrale Gossau bemerkte, dass sich ein Abfallsack bewegte. Genossenschaft Migros Ostschweiz Als er den Sack aufmachte, sprang ihm das kleine Kätzchen entgegen. privat

Darum gehts In der Migros-Betriebszentrale in Gossau SG rettete ein Mitarbeiter eine Katze.

Er hörte ein Miauen und sah, dass sich in einem Abfallsack etwas bewegte.

Die Katze hat ein Zuhause bekommen.

Der Tierschutz Schweiz hat eine Anzeige eingereicht.

«Einfach in den Müll geworfen. Wie kann man das einem Büsi antun?», fragt sich A. M.* (45). Ihr Mann leitet eine Abteilung der Genossenschaft Migros Ostschweiz in Gossau SG. Kurz vor Weihnachten habe einer seiner Mitarbeiter in der Betriebszentrale Gossau bemerkt, dass sich in einem Abfallsack etwas bewegte. «Er hörte ein Miauen aus einem zugeschnürten Abfallsack», sagt sie. Als der Mitarbeiter den Sack öffnete, sprang eine Katze heraus.

Die Genossenschaft Migros Ostschweiz bestätigt den Vorfall. «Der Mitarbeiter, der die Katze fand, rief eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes herbei, die auch die Polizei über den Vorfall informierte und die Katze vorerst in ihre Obhut nahm», so Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Genossenschaft. Die Katze sei dann vorübergehend beim Leiter der Hausdienste gewesen. Er habe das Kätzchen im Büro betreut und gefüttert. Schlussendlich meldete er sich beim Tierheim Sitterhöfli in Engelburg. Von diesem wurde die Katze abgeholt.

Woher die Katze kommt, ist bisher nicht geklärt. Der Abfall der Supermarktfilialen in der Region wird jeweils in die Betriebszentrale in Gossau geliefert. «Der Sack, in dem die Katze war, kommt aber anscheinend aus dem Kanton Thurgau», sagt M. Etwas Vergleichbares ist laut Bühler noch nie passiert. «Gemäss unserem langjährigen Leiter der Abteilung Entsorgung ist uns kein vergleichbarer Fall bekannt, bei dem ein Tier gefunden worden wäre», sagt er.

Neues Zuhause bekommen

Die gerettete Katze wurde von M. und ihrem Mann aufgenommen. «Da wir aber noch andere Katzen haben, wollten wir zuerst sichergehen, dass das Tier keine Krankheiten hat», so die 45-Jährige. Dafür verbrachte das Kätzchen rund eine Woche im Tierheim Sitterhöfli. Dort sei es über Weihnachten untersucht worden. Ein Tierarzt schätzte auch das Alter des Tieres. Man nehme an, dass das Tier Anfang 2020 geboren wurde.

«Wir haben sie auf den Namen Hope getauft», sagt M. Die Katze sei sehr anhänglich. «Ich finde, sie ist ein absolutes Traumbüsi.» Unter den anderen Katzen müsse sich das neue Tier noch durchsetzen. «Das ist normal. Wenn ein neues Tier kommt, gibt es eine neue Rangordnung. Es wird sehr viel gefaucht unter den Katzen», sagt M.

Grosse Aufregung

Auf Social Media ist die Aufregung um die Katze gross. M. hat die Geschichte in einer Facebook-Gruppe gepostet. «Wie kann man einem wehrlosen Geschöpf so etwas antun. Kann man solche Leute überhaupt Menschen nennen? Unverzeihlich!», schreibt M. auf Facebook. Auch in den Kommentaren ärgern sich die Leute. «Einfach unglaublich, was es für Bestien von Menschen gibt», schreibt jemand. Andere berichten von ähnlichen Geschichten: «So erging es unseren beiden Findelkatzen vor 19 Jahren auch. Einfach als Katzenbabys in einem Schuhkarton im Müllcontainer entsorgt. Dank einer Frau, welche das Miauen hörte, wurden die beiden gerettet.»

Ob die Katze tatsächlich bewusst in den Abfallsack gepackt wurde oder ob es sich dabei um ein Missgeschick handelt, ist nicht klar. Die Polizei hat Untersuchungen aufgenommen.