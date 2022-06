Löhne: Mitarbeiter sollen bei unfairen Löhnen ihre Firma verpfeifen

Gewerkschaft setzt auf Whistleblower

In den nächsten Monaten will die Gewerkschaft eine schwarze Liste erstellen mit fehlbaren Unternehmen. Dafür zählt sie auf die Informationen von Whistleblowern. Diese Liste soll im Sommer 2023 aufgeschaltet werden. Die Strafe für die fehlbaren Unternehmen ist demnach der Pranger-Effekt der schwarzen Liste. Daneben führt Travailsuisse seit zwei Jahren auch eine weisse Liste für Unternehmen, welche die Analyse korrekt durchgeführt haben. Dort haben sich bis jetzt rund 130 Firmen eingetragen, darunter ABB, Helvetia Versicherungen oder Ringier.

Grosse Firmen zahlen gerechtere Löhne

Die Lohngleichheit in der Schweiz hat sich zuletzt minim verbessert: Noch vor zehn Jahren betrug die nicht erklärbare Differenz zwischen Männer- und Frauenlöhnen 8,3 Prozent – 2018 waren es 8,1 Prozent. Dennoch bedeutet diese Differenz, dass Männer im Schnitt 684 Franken mehr im Monat verdienen als Frauen. Überdurchschnittlich hoch sind die Lohn-Unterschiede in der Textilindustrie (17 Prozent), im Bau (14 Prozent) sowie in der Kommunikationsbranche (elf Prozent), kleiner sind sie in der Gastronomie (vier Prozent).