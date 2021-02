Diverse ausgelieferte Pakete wurden in Konstanz von einer Bande gestohlen. Es stellte sich heraus, dass ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes Pakete von anderen Zustellern mitnahm. Durch akribische Ermittlungsarbeit konnte die Polizei drei Personen vorübergehend festnehmen. Eine Person sitzt in Haft. (Symbolbild)

In Konstanz sind in den letzten Monaten vermehrt ausgelieferte Pakete verschwunden.

Wohnung diente als Lager für Diebesgut

Am Dienstag konnte die Bande überführt werden, als einer der Täter in flagranti beim Stehlen eines Paketes beobachtet wurde. Darauf wurden der Lieferwagen und die Wohnung des 46-Jährigen durchsucht. Sowohl im Fahrzeug als auch in der Wohnung wurden mehrere gestohlene Pakete sichergestellt. Die Wohnung teilt er sich mit einem 31-Jährigen, der offenbar auch zur Bande gehört. Es stellte sich heraus, dass die Wohnung als Lager für die gestohlenen Pakete diente.

Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der Ermittlungsergebnisse die Festnahme aller drei Tatbeteiligten an, um diese dem Haftrichter vorzuführen. Dieser setzte den Haftbefehl des 46-Jährigen in Vollzug, woraufhin

der Mann in eine Haftanstalt gebracht wurde. Die beiden anderen Tatverdächtigen entliess der Richter auf freien Fuss. Die Ermittlungen dauern an.