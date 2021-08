Mitarbeiterin der Queen wurde positiv auf Corona getestet

Es ist jener Ort, an dem die Königin von England einfach Mensch sein und ihre Ruhe in der Natur geniessen kann.

In den schottischen Highlands, in der Residenz Schloss Balmoral , hält sich Queen Elizabeth derzeit auf. Jährlich verbringt sie dort ihre zweimonatigen Sommerferien. Eigentlich ein idyllischer Ort, um sich zu entspannen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Doch wirklich Ruhe scheint der 95-Jährigen nicht vergönnt.

Am Samstag wurde eine ihrer Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet. «Sie wurde sofort nach Hause geschickt und die Kantine und die Bar im Schloss wurden geschlossen», berichtet eine Quelle gegenüber «The Sun». In Kontakt sei die Monarchin mit der königlichen Angestellten nicht gekommen. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem separaten Block auf dem Anwesen untergebracht.»