Gewalt und Kannibalismus – Mitarbeiterin erleidet Trauma und verklagt Tiktok 

Eine Tiktok-Moderatorin in den USA hat das Unternehmen verklagt.

Schiessereien in Schulen, tödliche Stürze und sogar Kannibalismus: All das musste sich eine Tiktok-Mitarbeiterin ansehen. Sie arbeitet als Moderatorin in den USA für das Social Media Unternehmen und überprüft Videos auf verbotene und illegale Inhalte.