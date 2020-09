St. Gallen : Mitarbeiterin klaute im Altersheim Medikamente

Mitarbeiterinnen eines Altersheimes in der Stadt St. Gallen wurden verdächtigt, unbefugt Medikamente an Bewohner abzugeben. Dieser Verdacht hat sich nicht bestätigt. Eine Mitarbeiterin aber hatte Medikamente zum Eigengebrauch entwendet.

Mehrere Mitarbeiterinnen des Alterszentrums Schäflisberg in St. Gallen wurden verdächtigt, unerlaubt Medikamente an Heimbewohnerinnen abgegeben zu haben.

Mehrere Mitarbeiterinnen des Alterszentrums Schäflisberg standen unter Verdacht, während der Nachtschicht rezeptpflichtige Beruhigungsmittel entwendet und diese an Heimbewohnerinnen abgegeben zu haben. Den Pflegerinnen vom Tagdienst war aufgefallen, dass die Bewohnerinnen am Tag auffällig schläfrig waren. Gegen zwei Personen lief deswegen eine Strafuntersuchung durch die Staatsanwaltschaft.

Mitarbeiterin stahl Medikamente

Der Verdacht der unbefugten Medikamentenabgabe an drei Bewohnerinnen habe sich nun aber nicht bestätigt, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung der Heimleitung. Tatsache sei, dass eine Bewohnerin einmalig ein ihr nicht verordnetes Medikament eingenommen habe. In einer Urinprobe wurden Spuren eines Beruhigungsmittels gefunden. Wer ihr die Tablette gegeben habe oder ob die Frau selbst danach verlangte,

habe sich nicht zweifelsfrei nachweisen lassen. Die Bewohnerin habe keine Gesundheitsschäden erlitten.



Die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen hätten im Rahmen des Verfahrens zugegeben, dass sie die Sorgfaltspflicht und die Weisungen im Umgang mit rezeptpflichtigen Medikamenten verletzt haben - etwa in der vorschriftswidrigen Aufbewahrung in ihren Arbeitskleidern. Dieses Verhalten werde von der Staatsanwaltschaft als nicht strafbar gewertet.