«Ich habe ihn nicht angezeigt. Ich wollte mich nicht einmischen»

Ebenfalls auf der Anklagebank sass ein weiterer Mann: der Mitbewohner, der als Mittäter angeklagt ist. Er half dem Angeklagten, den Koffer die Treppe hinaufzutragen. «Ich wusste nicht, was drin war. Als ich ihn fragte, sagte er ‹Zeug›. Also habe ich nicht weiter nachgefragt», verteidigte er sich. Nach getaner Arbeit habe er einen Joint geraucht und sei wieder ins Bett gegangen. Als er am nächsten Tag erfahren hatte, was geschehen war, verliess er die Wohnung. «Ich habe ihn nicht angezeigt. Ich wollte mich nicht einmischen. Ich war schon einmal im Gefängnis und hatte Angst, dahin zurückzukehren.»