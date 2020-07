vor 1h

Däniken SO

Mitfahrer (16) zieht sich bei Sturz von Töff schwere Kopfverletzungen zu

In Däniken SO verletzte sich am Dienstagabend ein Jugendlicher, der auf einem Motorrad auf dem Soziussitz mitfuhr, nach einem Sturz schwer. Er musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Auf einem Kiesweg in Däniken SO kam es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall. Der Beifahrer verlor den Halt auf dem Soziussitz und stürzte rückwärts vom Motorrad. Weil er keinen Sturzhelm trug, zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilt.

Ein 18-jähriger Motorradlenker und sein 16-jähriger Mitfahrer waren am Dienstagabend auf einem Kiesweg zwischen Güter- und Walkistrasse in Däniken SO unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der Beifahrer den Halt auf dem Soziussitz und stürzte rückwärts vom Motorrad, wie die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Weil er keinen Sturzhelm trug, zog er sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden. Der Motorradlenker blieb unverletzt.