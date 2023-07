Charles Manson: Leslie Van Houten Freilassung nach 53 Jahren

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass er der Aussetzung ihrer Strafe zur Bewährung nicht mehr widersprechen werde. Zuvor hatte er eine Bewährung dreimal abgelehnt.

Leslie Van Houten (vorne links) wurde vor 53 Jahren wegen des Mordes an zwei Menschen verurteilt.

Inzwischen ist Van Houten 70 Jahre alt und wird zuerst in einer Resozialisierungseinrichtung untergebracht.

Eine frühere Anhängerin des US-Mörders und Sektenführers Charles Manson steht kurz vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass er der Aussetzung ihrer Strafe zur Bewährung nicht mehr widersprechen werde. Leslie Van Houten sitzt seit 53 Jahren im Gefängnis, weil sie auf Mansons Anweisung 1969 an der Ermordung des Lebensmittelhändlers Leno LaBianca und dessen Frau Rosemary beteiligt war.

Ihre Anwältin Nancy Tetreault sagte, dass der staatliche Bewährungsausschuss noch ein letztes Mal zustimmen müsse und Van Houten in wenigen Wochen frei sein könnte. Newsom hatte eine Bewährung für Van Houten dreimal abgelehnt. Ein Berufungsgericht hatte im Mai aber entschieden, dass die Frau freigelassen werden solle. Newsom sagte am Freitag, er werde die Entscheidung nicht anfechten, da eine Berufung wahrscheinlich keinen Erfolg haben werde. Er wies aber darauf hin, dass die Angehörigen der Opfer noch immer unter «diesen brutalen Morden» litten.

«Muss lernen, wie man einen Geldautomaten benutzt»

Van Houten ist inzwischen 70 Jahre alt. «Sie ist überglücklich und überwältigt», sagte Tetreault. Sie zeige sich dankbar, «dass die Menschen erkennen, dass sie nicht mehr dieselbe Person ist, die sie war, als sie die Morde beging». Nach ihrer Entlassung wird Van Houten etwa ein Jahr in einer Resozialisierungseinrichtung verbringen, wo ihr beigebracht werden soll, sich in der modernen Gesellschaft zurechtzufinden. «Sie muss einfach lernen, wie man einen Geldautomaten benutzt, geschweige denn ein Handy oder einen Computer», so Tetreault.