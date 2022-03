Bei Bombenangriff – Mitglied von Schweizer Minenräumungsteam in Mariupol getötet

Im Rahmen einer Medienmitteilung hat die Schweizerische Stiftung für Minenräumung (FSD) den Tod eines Mitarbeiters verkündet. Artur Konovka sei Mitglied eines der in Mariupol stationierten Minenräumungsteams gewesen und bei der Bombardierung der Stadt getötet worden. Er sei am 14. März bei einem Raketenbeschuss in der Nähe seines Hauses ums Leben gekommen. Der verheiratete Konovka hinterlässt einen Sohn. Zudem gibt die FSD bekannt, dass von vier weiteren Mitarbeitern seit einiger Zeit Lebenszeichen ausgeblieben sind.

«Unsere Teams leisten trotz der widrigen Umstände eine hervorragende Arbeit», zitiert die FSD Olena Kryvova, die stellvertretende Programmleiterin der FSD in der Ukraine. «Wir stehen mindestens alle zwölf Stunden mit all unseren Mitarbeitern in der Ukraine in Kontakt», sagt Hansjörg Eberle, Direktor der FSD. «Die Lage in der Region Sloviansk, wo sich unser Hauptbüro befindet, ist relativ stabil. Wir sind hingegen äusserst besorgt um unsere in Mariupol stationierten Mitarbeiter, insbesondere um vier von ihnen, zu denen wir seit mehreren Wochen keinen Kontakt aufbauen konnten.»