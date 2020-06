Und Plié

Mitglieder des britischen Royal Ballet tanzen in den Strassen.

Ballett-Performance zu den Rolling Stones statt Tschaikowsky.

In einem Video tanzen die Tänzerinnen und Tänzer des Royal Ballet in den menschenleeren Strassen Londons zu «Living In A Ghost Town» von den Rolling Stones. Das Projekt macht auf die Notlage der Künstler während der globalen Coronavirus-Pandemie aufmerksam.