«Sehr hohe Rückfallgefahr»Mitpatienten gewürgt – 21-Jährige wird nach Kosovo abgeschoben

Kein Einzelfall: Bereits als 17-jährige Jugendliche hatte sie ein Jahr zuvor in der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel versucht, einen zwölfjährigen Knaben mit einem Schal zu erwürgen – auch damals wollte sie ihre Verlegung in eine andere Institution erzwingen.

Die Beschuldigte wuchs in einem gewalttätigen Elternhaus auf und hatte schon in der Schulzeit grosse psychische Probleme. Sie schloss weder die Schule ab, noch machte sie eine Lehre, dafür war sie in vielen Kliniken und Therapien. Die Kosovarin leidet unter einer schweren Borderline-Störung und an Schizophrenie.