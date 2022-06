Walliser Hotelfachschule : Mitschüler mit Küchenmesser verletzt – Student muss das Land verlassen

An der Hotelfachhochschule César Ritz in Le Bouveret VS griff ein Student seinen Kommilitonen mit einem Messer an. Dafür ist er nun zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

1 / 3 Mit einem Küchenmesser fügte ein Student seinem Kommilitonen Verletzungen an Rücken und Brustkorb zu. Pexels Die Tat ereignete sich im Januar 2021 an der Hotelfachschule César Ritz in Le Bouveret VS. Google Maps Das Gericht in Monthey VS hat den Beschuldigten nun mit einer Freiheitsstrafe und einem Landesverweis belegt. 20min/Marvin Ancian

Fünf Messerstiche fügte ein schwedischer Student seinem spanischen Kommilitonen zu. Für die Tat, die sich im Januar 2021 an der Hotelfachschule César Ritz in Le Bouveret VS ereignet hatte, wurde der Angreifer letzte Woche zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er 18 Monate absitzen muss, wie «Le Nouvelliste» berichtet. Zudem wurde er mit einem Landesverweis von 15 Jahren belegt, was der gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer entspricht.

Dank Aufnahmen einer Überwachungskamera konnten die Ermittler den Tathergang leicht rekonstruieren. Demnach kam es im dritten Stock der Schule zwischen den beiden Studenten zunächst zu einer Rangelei. Diese geriet ausser Kontrolle, als der Schwede plötzlich mit einem Küchenmesser herumzufuchteln begann. Er verletzte den spanischen Mitschüler vor allem am Rücken, aber auch am Brustkorb. Zwar habe sich der Angriff nicht als lebensbedrohlich herausgestellt, dennoch sei er schwerwiegend und deute auf ein gefährliches Verhalten hin, befand das Gericht.

Täter kommt diesen Sommer frei

Der Verurteilte, der sich seit der Tat in Untersuchungshaft befindet, wird das Gefängnis diesen Sommer verlassen können, da das Gericht in Monthey VS die kommenden 18 Monate auf Bewährung ausgesetzt hat. Gegen das Urteil kann keine Berufung eingelegt werden, da dies von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens vereinbart wurde.

Im Rahmen eines weiteren Verfahrens sei auch das Opfer wegen Körperverletzung verurteilt worden, schreibt die Zeitung weiter.

