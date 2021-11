Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse – Mittäter wegen «unüberwindbarer Zweifel» freigesprochen

Der 33-jährige Portugiese soll gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 kurz nach sieben Uhr morgens eine Frau im Windfang einer Liegenschaft an der Elsässerstrasse vergewaltigt haben.

Der 17-Jährige Mitbeschuldigte im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse wurde am Donnerstag vom Basler Jugendgericht freigesprochen. Es hätten unüberwindare Zweifel an seiner Schuld bestanden, teilte das Gericht mit.

Das Jugendgericht Basel-Stadt hat den im Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse zum Tatzeitpunkt 17-jährigen Mitbeschuldigten am Donnerstag freigesprochen. Nach eingehender Beratung und umfassender Berücksichtigung der vorhandenen Beweismittel sowie der Parteiaussagen hätten unüberwindbare Zweifel an der Schuld des Beschuldigten bestanden, teilt das Gericht mit. Darum habe nach dem grundlegenden Prinzip «im Zweifel für den Angeklagten» ein Freispruch erfolgen müssen.

Das Urteil könne von der Jugendanwaltschaft oder der Opfervertretung noch an die nächste Instanz weitergezogen werden. Verhandlungen des Jugendgerichts sind nicht öffentlich, so bleibt vorerst auch unklar, wie das Gericht seine Zweifel an der Schuld des inzwischen volljährigen Beschuldigten begründete.