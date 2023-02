Tschador von Schweizer Botschafterin im Iran sorgt für Empörung

Die Schweizer Botschafterin im Iran, Nadine Olivieri Lozano, hat in der Stadt Qom kürzlich den Schrein von Fatima Masuma besucht. Dass Landesvertreter Sehenswürdigkeiten in den Gastländern bestaunen, ist keine Seltenheit – doch Lozanos Besuch hat einen internationalen Aufschrei verursacht.

Mit Tschador und von Mullahs flankiert

Denn auf Bildern, die während der Visite gemacht wurden, zeigt sich Lozano, die seit März 2022 die Schweiz im Iran vertritt, verhüllt in einem Tschador. Bei den Begleitern an ihrer Seite soll es sich um zwei Mullahs handeln – also Mitglieder genau jener Regierung, die die seit Monaten andauernden Proteste brutal niederschlägt, Tausende Menschen inhaftiert und bereits Dutzende an Baukränen und anderen improvisierten Galgen in aller Öffentlichkeit gehängt hat.