Mittags auf dem Weg zur Schule Littau Dorf: Unbekannter belästigt Mädchen

Ein Mädchen ist auf der Löchlitreppe im Stadtteil Littau von einem unbekannten Mann angesprochen und «zwischen den Beinen angefasst» worden. «Glücklicherweise konnte das Mädchen weggehen und die Situation anschliessend einer Lehrperson erzählen.» Dies teilte die Schulleitung Littau Dorf in einem Schreiben an die Eltern mit.

Verdacht, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt

Löchlitreppe wird jetzt teilweise beaufsichtigt

Weder Polizei noch Rektor haben Kenntnis von weiteren Fällen

Die Luzerner Polizei hat Kenntnis von den beiden Vorfällen. Eine Anzeige wurde bisher aber nicht entgegengenommen. Weil zurzeit verschiedene Gerüchte auf Social Media veröffentlicht werden, reagierte die Polizei am Donnerstag mit einer Information, in der sie schreibt, dass über weitere Ereignisse an Schulen in Emmenbrücke und Ebikon derzeit nichts bekannt sei. Auch Rektor David Schuler bestätigt auf Anfrage, dass er keine Kenntnis von anderen bestätigten Fällen hat.