Basel: Bei Coop und Migros funktionierte Kartenzahlung nicht mehr

In der Region Basel schien Kartenzahlung weder bei Coop noch bei Migros am Mittwochmittag möglich gewesen zu sein. (Symbolbild)

Kurz nach 12.00 Uhr scheinen im Coop und der Migros in der Region Basel die Kartenzähler nicht mehr zu funktionieren. Auch im Coop beim Aeschenplatz wurde die Schlange an der Kasse und den Selfcheckout-Stationen immer länger. Volle Körbe wurden stehen gelassen und Einkäufe abgebrochen. Ein Angestellter wies Kundinnen und Kunden an, dass nur noch Barzahlung möglich ist, wer keines dabei hat, hat Pech gehabt. Auch ein News-Scout schreibt: «Bei Coop und Migros sind momentan Kartenzahlung, Kreditkarten-, sowie Twint-Zahlungen nicht mehr möglich.» Was genau los ist, ist unklar.