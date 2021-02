Umzug in Einsiedeln : Mitte-Chef rüffelt Nationalrat wegen Teilnahme an Fasnacht

Mitte-Politiker Alois Gmür hat trotz Corona-Pandemie an der Einsiedler Fasnacht teilgenommen. Von diesem Verhalten distanziert sich Parteipräsident Gerhard Pfister.

Dabei musste die Polizei rund 100 Personen büssen. In der Politik wird das Verhalten der Polizei allerdings kritisiert.

Am Montag wurde in Einsiedeln SZ Fasnacht gefeiert – rund 1000 Personen kamen zusammen.

Muss Kritik einstecken: Nationalrat Alois Gmür an der Fasnacht. (15. Februar 2021)

