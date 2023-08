Niger: Andrea Gmür ärgert sich über Aussprache bei SRF

In Berichten zur Situation in Niger verwenden SRF-Journalisten die französische Aussprache.

SRF: «Nischer» gebräuchlicher als «Niger»

Tatsächlich benutzte etwa Moderator Florian Inhauser die französische Version. Das Medienhaus erklärt via X: «Der Grund ist die Gebräuchlichkeit. Wir gehen in diesem Fall davon aus, dass in der Schweiz – mit Französisch als Landessprache – die französische Version dem Publikum vertrauter ist als die deutsche.»

Mitte-Gmür: «Woke-Debatte geht mir zu weit»

Tatsächlich steht die Ständerätin in heftigem Gegenwind. Zahlreiche Userinnen und User warfen ihr vor, sich nicht um echte Probleme zu kümmern. Jemand unterstellt ihr, sie wolle in rechten Kreisen Stimmen sammeln.

Gmür hatte zuvor gegenüber «blue news» erklärt: «Die Woke-Debatte geht mir mittlerweile zu weit. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr ist.» Der Vorwurf, sie biedere sich rechts an, sei absurd.