Wahlbarometer: Mitte legt zu – attackieren Sie nun die FDP, Gerhard Pfister?

Mitte-Chef Pfister: «Vier Sitze rechts sind zu viel»

Muss die FDP also ihren zweiten Bundesratssitz an die Mitte abtreten? Mitte-Präsident Gerhard Pfister sagt auf Anfrage, abgerechnet werde erst am 22. Oktober. Der Zuger sagt aber auch: «Vier Sitze rechts sind zu viel, drei Sitze links wären auch zu viel.» Wahlen müssten mittelfristige Folgen haben für die Zusammensetzung des Bundesrats.