Mitte-Nationalrat Philipp Kutter verletzt sich beim Skifahren schwer

Philipp Kutter, Stadtpräsident von Wädenswil ZH und Mitte-Nationalrat, hat sich am Wochenende bei einem Skiunfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung im Kantonsspital Chur wird er nun im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil betreut. Wie die Stadt Wädenswil in einer Mitteilung schreibt, hat Kutter entschieden, seine gesamten Aufgaben auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene

bis auf weiteres den verschiedenen Stellvertretungen zu übertragen.