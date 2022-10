Like für Junge Tat: Mitte-Partei gefällt Neonazi-Video auf Instagram

In der Liste der Accounts, die das Video gelikt haben, findet sich auch der offizielle Instagram-Account der Mitte-Partei. Jetzt entschuldigt sich die Partei, der Like sei nicht bewusst platziert worden.

Vor rund zwei Wochen störte die rechtsradikale Gruppierung «Junge Tat» eine Vorlesestunde von Dragkünstlerinnen und Dragkünstlern für Kinder im Zürcher Tanzhaus. Vermummte Mitglieder entrollten ein Transparent mit der Aufschrift «Familie statt Gender-Ideologie», riefen Parolen und zündeten Rauchfackeln an. Vergangenen Sonntag postete die Gruppe ein Video auf Instagram, in dem zwei Mitglieder ihre Aktion rechtfertigen.

Mitte spricht von einem Fehler

Thomas Hofstetter, der Mediensprecher der Mitte, kann sich nicht erklären, wie der Like zustande kam: «Der Like wurde sicher nicht bewusst platziert. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten. Gemäss Hofstetter wird der Instagram-Account von insgesamt vier bis fünf Leuten betreut.

«Wir haben keine Sympathien für diese Standpunkte und distanzieren uns von solchen Inhalten», so Hofstetter. Man werde nun intern schauen, wie die Prozesse verbessert werden könnten, damit so etwas nicht mehr passiere. Der Like auf Instagram wurde in der Zwischenzeit entfernt.