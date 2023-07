Mitte-Politiker erfolgreich – Schlusslicht ist Roger Köppel

Die «SonntagsZeitung» analysierte, wer im Parlament bei Abstimmungen am häufigsten siegt. Fazit: Die Mitte ist am erfolgreichsten, die grössten Verlierer kommen aus der SVP.

Politiker-Ranking : Mitte-Politiker am erfolgreichsten – Schlusslicht ist Roger Köppel (SVP)

1 / 6 Roger Köppel belegt in Sachen Abstimmungen den letzten Platz: Er obsiegte nur in 43 Prozent … Urs Jaudas/ Tages-Anzeiger … während Mitte-Politiker Christian Lohr mit 88,2 Prozent mehr als doppelt so erfolgreich war. Nicole Philipp Zu den Besten gehören auch die Luzerner Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder … 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Gemäss einer Untersuchung der «SonntagsZeitung» sind Nationalrätinnen und -räte der Mitte bei Abstimmungen im Rat am häufigsten auf der Siegerseite.

Grösste Verlierer im Abstimmungs-Rating sind Politiker der SVP, allen voran Roger Köppel.

Das Rating kam auch so zustande, weil manche Nationalratsmitglieder oft durch Abwesenheit glänzen.

Wer sind die Nationalräte, die bei Abstimmungen im Parlament am meisten Erfolge feiern und wer wird am häufigsten überstimmt? Dieser Frage widmeten sich Datenanalysten der «SonntagsZeitung» und erstellten anhand der bisher 4500 Abstimmungen der laufenden Legislaturperiode ein Ranking, welches zeigt, wer am erfolgreichsten politisiert.

Sieger ist demnach mit einer satten Quote von 88,2 Prozent «richtiger» Meinungen der Thurgauer Christian Lohr von der Mitte. Er gewann in den vergangenen vier Jahren die meisten Abstimmungen. Dicht hinter ihm rangiert seine Luzerner Parteikollegin Priska Wismer-Felder mit 87,4 Prozent, dritter auf dem Podest ist der Urner Nationalrat Simon Stadler. Auffällig: Auf den ersten neun Plätzen finden sich ausschliesslich Parteigängerinnen und -gänger der einstigen CVP. Auf den ersten 50 Rängen finden sich 28 Vertreter der Mitte, 21 weitere gehören der FDP an.

Auf der anderen Seite der Skala ist die SVP ganz «vorne»: Am seltensten auf der Siegerseite war dabei der Zürcher Nationalrat und «Weltwoche»-Herausgeber Roger Köppel, der gerade mal in 43 Prozent der Abstimmungen Erfolg hatte – weniger als halb so häufig wie Christian Lohr. Hinter ihm folgen mit Yvette Estermann (LU) und Yves Nidegger (GE), die beide 45 Prozent Erfolge verzeichnen, zwei weitere SVP-Mitglieder des Nationalrats. Aber auch Grüne und Grünliberale finden sich unter den erfolglosesten zehn Angehörigen des Nationalrats – und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth, der mit 57 Prozent Erfolgen auf dem viertletzten Platz landet.

Wer nicht abstimmt, verliert

Allerdings muss bei der Interpretation der Ranglisten auch die Präsenz der einzelnen Politikerinnen und Politiker einfliessen, denn wer nicht abstimmt, kann auch nicht gewinnen. So glänzt etwa Christian Lohr durch eine hohe Anwesenheitsquote, während Roger Köppel jede fünfte Abstimmung verpasste. Zudem gilt Lohr als Mann des Kompromisses, der öfter Partnerschaften mit Links-Grün eingehe als viele seiner Parteikollegen und sich laut «SonntagsZeitung» auch immer wieder an sogenannten Ampelkoalitionen beteiligt, in denen sich Liberale und Links-Grün zusammentun. Ganz anders sieht es bei Köppel aus, der sich kaum an Koalitionen beteilige.

Generell folgert die Zeitung aus ihrer Analyse, dass das Parlament nach dem links-grünen Wahlsieg von 2019 leicht nach links gerückt sei. «Die Mitte und die GLP-Vertreter sind dominierend und können so deutlich mehr Mehrheiten nach links, aber immer auch noch nach rechts herbeiführen», heisst es. «Die SVP-Angehörigen haben sich indes mit ihrer nochmals verschärften Oppositionspolitik richtiggehend ins Abseits manövriert.»

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.