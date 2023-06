Mitte sieht Grünen auf Bersets Sitz als valable Option an

FDP-Präsident Thierry Burkart hält grundsätzlich an der Zauberformel fest, wonach die drei stärksten Parteien je zwei Bundesratssitze haben, die vierstärkste Partei einen Sitz. Doch natürlich werde die Fraktion dies besprechen, wenn es soweit ist.

Diesmal wollen die Grünen in den Bundesrat. Erstmals seit dem glücklosen Versuch von Regula Rytz im Dezember 2019 wollen sie wieder kandidieren, wenn Alain Berset Ende Jahr zurücktritt. Im letzten Winter, nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga, wollten sie nicht.

Die SP betont derweil, dass sie Anspruch auf zwei Sitze habe. Das sagten die Co-Präsidenten Cedric Wermuth und Mattea Meyer an einer Medienkonferenz. Es brauche zwei sozialdemokratische Bundesräte in der Schweiz, und sie setzten darauf, dass die Grünen ihr Versprechen, die SP nicht anzugreifen, einhielten.

Danach sieht es aber nicht aus: Es würden «alle Optionen geprüft», schreiben die Grünen im Communiqué. Also auch ein Angriff auf einen SP-Sitz.

Mitte-Chef: «Man muss es analysieren»

«Die Mitte hat immer gesagt, der Bundesrat solle die Wähleranteile einigermassen abbilden. Das bedeutet nicht, dass der prozentuale Wähleranteil 1:1 massgebend ist», sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy. «Es kommt auf die politische Stärke einer Partei insgesamt an, insbesondere auch auf die politische Kraft in den beiden Räten. Letztlich kann es aber nicht sein, dass ein grösserer Teil der Bevölkerung über längere Zeit von einer Konkordanzregierung ausgeschlossen ist.»

Ob ein Anspruch bei einer Partei besteht, müsse man bei jeder Vakanz von Neuem analysieren. Entscheidend ist also der Wahlausgang am 22. Oktober. 2019 verfügten die Grünen über 13,2 Prozent Wählerstimmen, die SP über 16,8.

Auch FDP-Präsident Thierry Burkart hält grundsätzlich an der Zauberformel fest, wonach die drei stärksten Parteien je zwei Bundesratssitze haben, die vierstärkste Partei einen Sitz. Das werde von der FDP seit Jahrzehnten so vertreten. «Aber natürlich werden wir das in der Fraktion besprechen, wenn es soweit ist.»