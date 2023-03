Credit Suisse: Mitte unterstützt Schweizer Quote bei Banken-Bossen

Wie weiter nach dem Fall der Credit Suisse? Die Politik diskutiert über mögliche Regulierungen, um einen ähnlichen Fall in der Zukunft zu verhindern. Die SVP ist am Freitag vorgeprescht mit der Forderung, dass die Mehrheit des Verwaltungsrats einen roten Pass besitzen müsse.



«Wenn Manager aus Singapur oder den USA unsere Unternehmen an die Wand fahren, sind sie am nächsten Tag über alle Berge», erklärte Nationalrat Thomas Matter. Mit dieser Ansicht ist der Zürcher im Bundeshaus nicht alleine.