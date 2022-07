OASG : Mitten im Konzert taucht ein Nager in der Menschenmenge auf

Das Video des «Special Guests» landete auf Tiktok und erhielt dort Tausende von Likes. Die Kommentare darunter reichen von Entzückung bis Mitleid: «Oh Gott, der Arme, es muss so laut für ihn sein», schreibt eine Userin. «Wie kommt er in dem Rummel nur an Wasser und Essen», heisst es in einem weiteren Kommentar. Nebst dem Mitgefühl türmen sich auch humorvolle Kommentare wie: «Die Nachbarn oben sind immer die schlimmsten» und «Ein guter Weg, um ins Gelände einzubrechen.»