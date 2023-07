Benzinpreis steigt in den Sommerferien auf Jahreshöchstwert

Das sei so hoch wie noch nie in diesem Jahr, sagt TCS-Mobilitätsexperte Erich Schwizer zu 20 Minuten. Erst am Dienstag erhöhten die meisten Tankstellen die Preise erneut um drei Rappen. Immerhin: Im Juli des vergangenen Jahres kostete Bleifrei 95 mit 2.17 Franken pro Liter noch deutlich mehr, auch Diesel war zu Anfang dieses Jahres noch teurer als derzeit.

Darum steigen die Benzinpreise

Der Preis für das Fass Rohöl bewegte sich im Juli von 75 in Richtung 85 US-Dollar, wie Rohstoffexperte Norbert Rücker von Julius Bär auf Anfrage sagt. Weltweit habe es diverse Ausfälle von Raffinerien gegeben, was sich auf die Preise auswirke. Ausserdem seien die Logistikkosten im Sommer leicht höher wegen der Reiserei. Dies erhöhe kurzfristig den Aufwand für die Verteilung.

Zockt die Benzinindustrie die Autofahrer ab?

TCS-Experte Schwizer sagt, dass sich die Benzinpreise nicht mit dem Dollarkurs und den Tarifen für die Rheinschifffahrt erklären liessen. Die Raffinerien steigerten nun ihre Marge. Wegen hoher Nachfrage und begrenzter Kapazität könnten sie das Benzin auch bei höheren Preisen problemlos verkaufen. «Wenn der Rohölpreis und die Raffineriemargen gleichzeitig steigen, dann machen in der Regel die grössten Unternehmen in der Mineralölbranche am meisten Gewinn, weil sie in beiden Märkten tätig sind», so Schwizer.