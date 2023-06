Luzern: Brandstifter steckt Abfallsäcke und Abfalleimer in Brand

Mehrere Abfallkübel und Abfallsäcke haben in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Luzern gebrannt. Die Brände konnten von der Luzerner Polizei und mithilfe der Feuerwehr gelöscht werden.

Um 2.45 Uhr in der Nacht auf Dienstag ging bei der Luzerner Polizei ein Anruf ein: «Ein Kartonstapel und ein Abfallkübel brennen in der Hertensteinstrasse.» Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen, wie es in der Medienmitteilung der Polizei heisst. Verletzt wurde niemand.