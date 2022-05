«Heftige Knallgeräusche» : Mitten in der Nacht – «manipuliertes» Feuerwerk in Wohnquartier gezündet

In Basel wurde mitten in der Nacht in einem Vorgarten Feuerwerk gezündet. Eine geweckte Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Staatsanwaltschaft sucht nun Zeugen.