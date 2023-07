Bern: Argentinier (27) ertrinkt in der Aare

Mitten in der Stadt Bern ist am Montagnachmittag ein Mann ertrunken. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde um 14.30 Uhr, gemeldet, dass in der Aare, unterhalb des Schönaustegs eine Person vermisst werde. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei, war der ein Mann zusammen mit weiteren Personen beim Steg in die Aare gestiegen und er auf Höhe des Sportplatzes in Not geraten.