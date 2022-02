Brand in der Stadt Zug : Mitten in der Stadt brennt es in einer Tiefgarage – Feuerwehr im Grosseinsatz

In einer Tiefgarage an der Gotthardstrasse in Zug ist ein Feuer ausgebrochen. Die Zuger Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Im Bereich Metalli wurden alle dazu aufgefordert, ihre Fenster zu schliessen.