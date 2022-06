Urban Golf : Mitten in der Stadt - Zürcherinnen und Zürcher können gratis golfen 

Positive Erfahrungen in Chur und Winterthur

Die Bälle seien ohnehin so weich, dass es beispielweise nicht ginge, damit eine Scheibe einzuschlagen. «Wir beobachten das Projekt laufend, und nehmen je nach Erfahrung Änderungen vor». Ende Oktober soll dann ein Gesamtfazit gezogen werden: «Ich hoffe, dass der Parcours auch nächsten Sommer stattfinden kann», so König. «Wir hoffen aber, dass wir möglichst viele Zürcherinnen und Zürcher durch den Parcours animieren können, Sport zu treiben und Spass zu haben.»

Im Kreis 5 freut man sich auf das Pilotprojekt, wie Quartiervereinspräsident Alex Goetz sagt: «Wir sind gespannt darauf, wie viele Leute das Angebot nutzen werden und den Kreis 5 so von einer neuen Seite kennenlernen.» In Winterthur, wo Urban Golf schon länger angeboten werde, sei die Resonanz sehr positiv. Nun hoffe er, dass sich der Golf-Parcours auch in Zürich zum Geheimtipp mausert, sagt Goetz. Mit negativen Folgen rechnet er nicht: «Natürlich: Wenn jemand Schabernack treiben will, dann tut er das.» Dass die Schläger und Bälle nur während den Öffnungszeiten des Sportzentrums Josef gegen einen Ausweis ausgeliehen werden können, helfe aber wohl, unnötige Lärmemissionen und Littering zu vermeiden. «Es ist also nicht damit zu rechnen, dass um 2 Uhr nachts Horden von Golfern umherrennen.»