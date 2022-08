Lieferengpässe: Mitten in der Wespenplage gehen der Schweiz die Spritzen für Allergiker aus

Der aktuelle Sommer hat mit der enormen Hitze schon viele Rekorde gebrochen. Vielen Insekten bekommt das Warme jedoch sehr gut. So sind beispielsweise besonders viele Wespen unterwegs. Für viele sind diese höchstens nervig – doch für Allergikerinnen und Allergiker können Wespenstiche zur echten Gefahr werden.

Etwa 3,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung leiden an einer Insektenallergie, wie Nau.ch berichtet. Wespenallergikern und –allergikerinnen droht bei einem Stich ein allergischer Schock, der im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Dagegen hilft eine Adrenalinspritze, die als sogenannter Epipen vertrieben wird.

Zwei Schweizer Anbieter – beide haben Engpässe

Doch genaue diese sind zurzeit in der Schweiz Mangelware: Die beiden Schweizer Anbieter können nur bedingt oder gar nicht liefern. Thomas Grünwald, Sprecher des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung BWL, sagt gegenüber Nau.ch: «Es ist aktuell schwierig für Allergikerinnen und Allergiker in der Schweiz an Adrenalin-Fertigspritzen zu kommen.»