Schneefall in Bern : Mittlerweile schneit es auch in Bern

Während die halbe Schweiz im Schneechaos versinkt, blieb die Stadt Bern von grossen Schneemassen verschont. Doch mittlerweile rieselt es auch in der Bundesstadt.

«Der Schnee hat Bern gefunden», ist auf Twitter zu lesen. Im Gegensatz zu anderen Kantonen blieb die Region Bern nämlich bislang von grossen Schneemassen verschont. Doch mittlerweile schneit es auch in der Bundesstadt. Dies führte in den sozialen Netzwerken zu zahlreichen Reaktionen. Im Gegensatz zu Zürich stellen die Wetterbedingungen in der Umgebung von Bern derzeit keine aussergewöhnlichen Herausforderungen für Bus- und Bahnbetriebe dar: «Wir wünschen allen betroffenen Reisenden sowie unseren ÖV-Partner in der Ostschweiz weiterhin viel Geduld», schreibt etwa der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) mit einem Meme auf Twitter.