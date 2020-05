Aktualisiert 28.04.2020 12:04

Weinblog

Mixed by Mövenpick: Winter im Glas

Cocktails an kalten Wintertagen? Yes please! Entdeckt den Snow Gull, unsere winterliche Cocktail-Kreation.

von Mövenpick Wein

Dass es erstklassige Winter-Cocktails gibt, steht spätestens seit der Kreation des Snow Gull fest. Denn Kevin Mohler, Coffee Expert und Barista, hat für uns gezaubert! Mit dem winterlichen Snow Gull mixt er sich direkt in die Herzen aller Cocktail Liebhaber.

Hauptbestandteil des Snow Gull ist der Schweizer Likör The Gull: Bester Mövenpick Cold Brew und in Eichenbierfässern gereifter Säntis Malt Whisky verschmelzen dabei zu einem erstklassigen Likör, bei dem sowohl eingefleischte Whiskyfans als auch Kaffeeliebhaber ins Schwärmen geraten.

Kevin Mohler beschreibt den Snow Gull als «[...] Cocktail mit den süssen Schokoladennoten des Kaffees, den sinnlichen Aromen des Wintersirups wie Zimt, Sternanis und Orange. Kombiniert mit Spekulatius und Rahm ist der Snow Gull ein Cocktail, der die Herzen wärmt.»

Klingt gut? Ist es auch! Wir empfehlen euch, das Rezept gleich selber auszuprobieren.

Snow Gull – die Zutaten

2 cl Wodka

4 cl Wintersirup (Zubereitung s. unten)*

3 cl Espresso

3 cl Spekulatius-Rahm – Dazu einfach Rahm mit Spekulazius Mixen. (Tipp: nicht zu lange mixen, da der Rahm sonst zu Schlagrahm wird. Am besten etwas mehr vormachen und dann mit flüssigem Rahm verdünnen.)

Alle Zutaten auf Eis shaken, ins Glas absieben, mit Kaffeebohnen und Lebkuchengewürz oder Spekulatius garnieren. Fertig!

*Wintersirup – die Zutaten

200 g Zucker

100 ml Wasser

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Sternanis

1 TL Lebkuchengewürz

Halbe Orange