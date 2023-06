Tennis: Miyu Kato spricht über Ballmädchen-Eklat

Die Disqualifikation von Doppel-Spielerin Miyu Kato war einer der Aufreger am French Open. Nun sprach die Japanerin gegenüber dem Tennisportal «Clay» über den Vorfall, bei dem sie unabsichtlich ein Ballmädchen mit einem Ball getroffen hatte. Kato erläutert, der Schiedsrichter und der Supervisor hätten nach der Aktion mit ihr gesprochen und gesagt: «Wenn das Ballkind ein Bub gewesen wäre, wäre es okay gewesen.»



Die beiden Unparteiischen hätten ihr erklärt, dass sie eine Entscheidung fällen mussten, da das Mädchen mehr als eine Viertelstunde lang weinte. «Hätte sie nach fünf Minuten aufgehört, wäre alles in Ordnung gewesen», so die 28-Jährige. Kato ergänzt, dass laut den Schilderungen des Schiedsrichters auch der Treffpunkt bei dem Ganzen eine entscheidende Rolle gespielt habe. «Wenn der Ball ihre Beine oder Arme getroffen hätte, wäre alles okay gewesen. Aber nein, weil es im Nacken war, war es anders», meint die Weltnummer 31 im Doppel.