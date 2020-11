Er sagte: «Diese Probleme mit Messi haben sich ja schon in der letzten Saison abgezeichnet, mit dem Präsident und allem. Für mich ist Barcelona so ein bisschen zu vergleichen mit einem Krebspatienten – mit einem Lionel Messi als Tumor.»

Am Dienstagabend gewann der FC Barcelona gegen Dynamo Kiew 4:0. Die Tore schossen Dest, Braithwaite und Griezmann. Lionel Messi stand nicht auf dem Platz. Der niederländische Barça-Trainer Ronald Koeman versicherte am Montag, der argentinische Fussballprofi benötige wie Frenkie de Jong angesichts der vielen Spiele eine Ruhepause. Doch die spanischen Medien spekulierten, es könne andere Gründe als nur die Schonung des wichtigsten Spielers geben. Die Madrider Sportzeitung «AS» schrieb gar von einem «Urknall».

Die Spekulationen liefen also heiss. Und das nicht nur in Spanien, auch in der Schweiz. Etwa in der Champions-League-Sendung auf blue. In dieser sprach Ex-Fussballer Mladen Petric mit Moderator Roman Kilchsperger über den Argentinier. Und seine Aussagen sorgten wohl bei so manch einem Zuschauer für Kopfschütteln.