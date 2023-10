Lionel Messi: Inter Miami verpasst bei Comeback MLS-Playoffs

Fussball-Superstar Lionel Messi hat mit seinem Club Inter Miami in der Major League Soccer die Playoffs verpasst. Miami verlor in der Nacht auf Sonntag zu Hause mit 0:1 gegen den FC Cincinnati. Durch die 17. Saisonniederlage kann Miami zwei Spieltage vor Ende der regulären Saison nicht mehr den Sprung in die Meisterschaftsrunde schaffen.