MLS: Shaqiris Zuckerflanke hält Chicago im Playoff-Rennen

Dies, weil man auswärts bei den Red Bulls New York eine lange Sieglos-Serie beendete.

Sie können es ja doch noch: Chicago Fire gewinnt zum ersten Mal nach zuletzt sieben sieglosen Spielen wieder einmal ein Spiel in der nordamerikanischen Eliteliga MLS. Das Team aus dem US-Bundesstaat Illinois gewann auswärts bei den Red Bulls New York mit 1:0.

Xherdan Shaqiri, der nach einer Gelb-Rot-Sperre in die Startaufstellung zurückkehrte, bereitete das Tor des Tages mit einer satten Freistoss-Flanke von rechts auf – Torschütze Georgios Koutsias brauchte nur noch einzunicken (siehe Video oben).

Dank des Sieges ist Chicago, ab der 52. mit dem Zürcher Maren Haile-Selassie, wieder im Rennen um die Playoffs. In der Eastern Conference schliesst das Team von Trainer Frank Klopas punktemässig zu Montreal auf, das mit Platz 9 den letzten Playoff-Platz belegt. Noch sind drei Runden zu absolvieren.

Messi vs. Shaqiri um Playoffs

Bereits fix im Saisonfinal dabei ist Neuling St. Louis mit dem Schweizer Goalie und Captain Roman Bürki. Der Leader der Western Conference gewann zuhause gegen Kansas City mit 4:1. Dafür ganz knapp werden mit Playoffs dürfte es für Inter Miami und den angeschlagenen Superstar Lionel Messi. Das Team aus Florida spielte in der Nacht auf Sonntag – zum dritten Mal in Folge ohne Messi – gegen den New York City FC nur 1:1.