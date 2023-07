MLS: Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie, Roman Bürki im Hoch

Portugals Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat in seinem 200. Länderspiel ganz spät zu einem wichtigen Sieg in der EM-Qualifikation getroffen. Der 38-Jährige von Al-Nassr erzielte beim Gastspiel in Island am Dienstagabend in der 89. Minute das 1:0 (0:0). Ronaldo ist mit 200 Einsätzen und 123 Treffern Rekordspieler und Rekordschütze bei den Nationalteams. Ein Ende seiner Zeit ist nach eigenen Angaben noch nicht in Sicht. «Es war schon immer mein Traum, die Nationalmannschaft zu vertreten», zitierte ihn die portugiesische Sportzeitung «A Bola».