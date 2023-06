MLS: Xherdan Shaqiri verliert, Roman Bürki gewinnt weiter

Im Final der Champions League der Frauen trafen in Eindhoven der FC Barcelona und VfL Wolfsburg aufeinander. Das Spiel war wild. So gingen die Deutschen nach 37 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Doch dann brach Wolfsburg ein. Barça glich kurz nach der Pause innert zwei Minuten aus, in der 70. Minute war es dann Fridolina Rolfö, die das 3:2 schoss.