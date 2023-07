Cris Lencioni: MMA-Fighter kämpft zurück ins Leben

In den sozialen Medien werden Videos geteilt.

MMA-Fighter Cris Lencioni erlitt am am 8. Juni einen Herzinfarkt mit Hirnschaden.

Vor gut einem Monat erlitt der MMA-Kämpfer Cris Lencioni einen Herzinfarkt während des Trainings. Sofort wurde der 28-Jährige in ein nahe gelegenes Spital gebracht und lag dort auf der Intensivstation. Die Ärzte diagnostizierten dort aufgrund des fehlenden Sauerstoffs einen Hirnschaden.

Nun kämpft sich Lencioni wieder zurück ins Leben. Er befindet sich derzeit in einer Reha-Klinik in den USA. Die Seite Mmafighting.com teilte in den sozialen Medien ein Video von Lencioni, wie er erste Schritte macht. Seine Frau Marca Lencioni sagt dem Magazin: «Er macht sehr schnell Fortschritte. Das ist reiner Wille und Entschlossenheit.»