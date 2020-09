Jordan Titoni kassierte in der ersten Runde eine Rechte von Pat Sabatini, er wankte. Doch er ging nicht zu Boden. Sabatini setzte im MMA-Oktakon sofort nach, spürte, dass Titoni angeschlagen war. Nach einer weiteren Rechten ging Titoni zu Boden, stand aber sofort wieder auf. In der Folge kassierte der 32-jährige US-Amerikaner von seinem 29-jährigen Landsmann mehrere Schläge, gab aber nie auf. So kam es, dass er stehend k.o. ging, denn der Ringrichter brach den Kampf nach 2:26 Minuten ab.