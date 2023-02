Am Samstagabend kam es im Zürcher Kreis 4 zu wüsten Szenen. Unter dem Motto «das wird heiter, wir kochen weiter» haben Linksextreme als Reaktion auf die Räumung des Koch-Areals am Samstag zu einer Demonstration beim Landesmuseum aufgerufen. Sie kritisieren, dass die Stadt Zürich in den letzten Monaten «etliche Versuche», autonome Räume zu schaffen, mit «fadenscheinigen Argumenten und unkoordinierten Polizeiaktionen» verhindert und sofort wieder geräumt hätte.

Es flogen Flaschen und Steine

«Ich bin extrem schockiert»

Eine Mitarbeiterin eines Ladens, dessen Fenster mit Sprayereien beschmiert wurden, zeigt sich entsetzt: «Das geht gar nicht. Jetzt muss ich mich um die Reinigung kümmern, obwohl wir mit der Wohnungsnot überhaupt nichts zu tun haben.» Die 24-Jährige überlegt sich, in Absprache mit ihren Vorgesetzten, Anzeige einzureichen.



Georgia (26), eine Mitarbeiterin eines Restaurants an der Langstrasse, bei dem die Scheiben eingeschlagen wurden, sagt: «Ich rauchte vor dem Restaurant, als ein vermummter Mann die Scheiben einschlug. Wenn man an der Langstrasse arbeitet sieht man vieles, aber das ist noch nie passiert. Ich bin extrem schockiert und wütend. Ich wollte den Mann konfrontieren aber eine Kollegin hielt mich aus Sicherheitsgründen zurück. Im Nachhinein war dass sicher besser, wer weiss, was sonst passiert wäre», sagt sie. Sie sei wütend auf die Demonstrierenden. «Die sollen sich lieber eine Arbeit suchen statt zu randalieren. Ich bin auch arm, aber das heisst nicht, dass ich sinnlos Dinge zerstöre», so die 26-Jährige. «Was mich fassungslos macht, ist, dass die Stadtpolizei die klar aggressive Demo durch die Langstrasse ziehen liess. Bei der Bahnhofstrasse hätten sie das niemals zugelassen.»



Ein Mitarbeiter (34) eines besprayten Ladens an der Badenerstrasse erzählt, wie er den Laden am Sonntag vorgefunden hat: «Ich war komplett schockiert, als ich heute Morgen die Fassade gesehen habe. Ich weiss noch nicht, wie wir die Sprayerein entfernen können und ob die Versicherung das übernimmt. Natürlich haben wir insbesondere in den wärmeren Jahreszeiten einige Demonstrationen, die bei uns vorbeiziehen. Gestern war aber schon ausserordentlich, wenn man den Vandalismus in der ganzen Strasse sieht» Er hätte sich gewünscht, dass die Polizei eingegriffen hätte.