Zwei Buben im Teeangeralter haben sich am Sonntagabend Zutritt zum Oberstufenschulhaus Lindenhof in Wil verschafft, wo sie in die Sek gehen. In ihrem Schulzimmer richteten sie ein totales Chaos an: Sie besprayten Wände und Fenster, durchschnitten PC-Kabel, zerrissen Landkarten und rissen die Deckenbeleuchtung herunter.